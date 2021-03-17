google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

ويحتاج الجميع إلى تحديث Google chrome فورًا إلى أحدث إصدار، حيث تم التعرف على ثغرة خطيرة تسمح للمهاجمين باستغلال النظام عن بُعد من خلال Google chrome.

ويؤثر التهديد على أنظمة التشغيل Windows و macOS و Linux.