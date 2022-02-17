عطل فني يصيب تويتر للمرة الثانية خلال أسبوع

تعرض موقع تويتر للتدوينات القصيرة، ثاني أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم بعد فيسبوك، لعطل فني، لدى بعض المستخدمين، اليوم الخميس؛ تسبب في اختفاء التغريدات من الحسابات.ويعد هذا العطل، هو الثاني خلال أسبوع، حيث تعطل موقع وتطبيق تويتر، يوم الجمعة الماضي، عند آلاف المستخدمين، حسب ما ذكر موقع داون ديتيكتور لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت.وقال الموقع- الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر-: إن ما يقرب من 15 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.واشتكى مستخدمون من خروجهم من الموقع بشكل إجباري، وعدم قدرتهم على العودة، لا سيما عند استخدام تطبيق تويتر على الهواتف.