نسخة أولية من أول هاتف أيفون تباع بـ 36100 دولار

كان أول هاتف أيفون تطلقه شركة أبل، هو الهاتف الذكى الذى غير عالم الهواتف فى العالم، وحديثا تم طرح نموذج أولى للهاتف الشهير للبيع على موقع eBay، ولم يتم إنتاج هذا الطراز النادر كالباقى ولكن تم صنعه يدويًا فى كاليفورنيا.



ووصل سعر النموذج الأولى لأول هاتف iPhone إلى 36100 دولار ، أى حوالى 27،000 جنيه إسترلينى، ويتم بيع الهاتف الذى تم تصنيعه فى عام 2006 من قبل بائع مدرج فى بورتلاند ، أوريجون.

