لاجدال أن مجموعة مايكروسوفت المكتبية Microsoft Office 365 واحد من اكثر البرمجيات غستخدامًا فى العالم، ومع كل تطور لها يزدادا إستخدامها وشمول خدماتها بشكل أسرع، مثل خدمات share point، ومن هنا أصبحت المجموعة هدفًا مغريًا للعديد من عمليات الاختراق المعقدة، خاصة مع كمّ المعلومات الهائل التي تمتلكه.وبحسب أبحاث مؤسسة ماديانت للحماية الإلكترونية، فالسبب الرئيسي لجعل مجموعة مايكروسوفت هدفًا ثمينًا للهاكرز، هى كثرة خدمات تبادل المحتوى السحابي، والتى تعد الصيد الغلى للمخترقين.قال دوج بينتوك، مستشار بمؤسسة ماديانت، فى مؤتمر القبعة السوداء للأمن الافتراضي بالامم المتحدة، :"إن كمّ المعلومات لدى Microsoft Office 365، جعلت العديد من المهاجمين مهتمين به، كام يمكنهم الآن يمكنهم الولوج لهذه المعلومات من أي مكان بالعالم".

و أوضح بينتوك أن مجموعة مايكروسوفت أوفيس تعد البوابة الرئيسية للعديد من المؤسسات حول العالم للدخول إلى تطبيقات أخرى كمنصة وحيدة لتسجيل الدخول.وبالتالى بات من الممكن أن يحصل المخترقون على قوائم بعناوين البريد الإلكتروني للموظفين بالشركة المخترقة، وقد يحاولوا استخدام هجمات أكثر شراسة لكسر أي كلمات مرور متداولة أو ضعيفة، وربما لن يتورطوا بهجمات دقيقة للغاية إلا أن بعضها قد تكون معقدة بشكل كبير.وعلى الجانب الآخر قال جوش ماديلي من مؤسسة ماديانت بالمؤتمر، :"إن المهاجمين يبذلون جهدهم للولوج للشبكة ويأخذون كل مدخل متاح للدخول إليها، و بالفعل من خلال شبكات من دول مختلفة بحسابات وهمية قد يسيطروا تمامًا على منصة عالمية مثل office 365".وتابع جوش: "فى حالة حدوث ذلك سيتفقد الهاكرز البريد بالكامل والوصل إلى أى رسائل بها محتوى حساس ومهم.. يستهدف الشركة المخترقة وبالتالى تبدأ عملية المساومة".و نصح ماديلى جمبع الشكرات المتسخدمة لخدمة مايكروسوفت أوفيس بضرورة إستخدام كلمات مرور صعبة، وعدم التفكير مطلقًا فى السماح لأى كلمة مرور سهلة أو رائجة.