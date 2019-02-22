ثغرة جديدة فى واتس آب تسمح للمستخدمين بتجاوز ضوابط الخصوصية الجديدة

كشف تقرير جديد عن وجود ثغرة فى تطبيق واتس آب، تسمح للمستخدمين بتجاوز أدوات التحكم فى الخصوصية الجديدة التى تقدمها خدمة واتس آب، والذى يتعلق بطريقة تنفيذ المصادقة البيومترية، مما يسمح لأى شخص بالوصول إلى واتساب دون المرور عبر معرف اللمس Touch ID أو معرف الوجه، وذلك وفقا لما أعلنت عنه خدمة التراسل الفورى بشكل رسمى مؤخرا.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، جاء هذا الرد من واتس آب بعد نشر العديد من المستخدمين الكثير من التعليقات على وجود هذه المشكلة، وذلك بعد أن سبق وطرحت خدمة واتس آب هذه الميزة لتحسين الأمن والخصوصية، إلا أن المستخدمين تمكنوا من تجاوز طرق تسجيل الدخول هذه باستخدام وظيفة "المشاركة" الخاصة بجهاز iPhone لإرسال الملفات عبر واتس آب، إلا أن المنصة وعدت بإصدار إصلاح للخلل قريبًا.

وقال واتس آب:" نحن على دراية بالمشكلة وسيتم توفير الإصلاح قريبًا، وفى هذه الأثناء، نوصى الأشخاص بتعيين خيار قفل الشاشة" على الفور "، مع ملاحظة أنه فى الشهر الماضى، اكتشف مستخدم خللًا فى الخصوصية مع برنامج دردشة الفيديو الجماعية FaceTime من Apple، والذى سمح لمستخدمى iPhone بمشاهدة وسماع الآخرين قبل قبولهم لمكالمة فيديو