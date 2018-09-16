جوجل تضيف ميزة التعرف على الأغاني في البحث الصوتي

تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل كل يوم وتدمجها بمساعدها الصوتي أو محرك البحث كثيرة ومفيدة جدًا، ولذلك ما زالت الشركة الأولى في هذا المجال وبفارق شاسع رغم كثرة المنافسين، وتعتبر أخر ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقدمها الشركة؛ هي التعرف على الأغاني من خلال البحث الصوتي.
وتعمل الميزة بشكل سهل جدًا، فعند تشغيل أغنية أو مقطع منها والسعي للحصول على اسمها أو رابط لها، فكل ما عليكم هو تشغيل بحث جوجل الصوتي، ومن ثم بعد 8-10 ثواني من الاستماع واختيار “ما هذه الأغنية؟” من الخيارات المقترحة، فإن البحث سيقدم لكم الاسم والرابط.
كانت جوجل قد أضافت ميزة Now Playing إلى هاتف بكسل 2 في 2017 للتعرف على الصوت لكن لعدد محدود منها، أما الآن مع تحديث البحث الصوتي فإن بإمكان أي مستخدم التمتع بالميزة بكل سهولة.
ويمكن القول أن هذه الميزة ستقدم بشكل أو بأخر طريقة للمستخدمين للتخلي عن تطبيق Shazam الخاص بالتعرف على الأغاني والذي اشترته آبل في نهاية 2017.
وبالرغم أن الشركة تحدثت أن الأمر مازال في بدايته ويحتاج للعمل والتطوير، لكن لا بأس، فهذه جوجل وبالنسبة لأن يكون الأمر في بدايته فهو يعني شيء كبير بكل الأحوال مقارنة مع شركات مختلفة.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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