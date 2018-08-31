بدلة ذكية تساعد العمال على حمل الأشياء الثقيلة

قريبًا يمكن للعمال فى المصانع والمستودعات القيام بالكثير من المهام والعمل لساعات أطول، بفضل البدلة الآلية القابلة للارتداء، والتى طورتها شركة إل جى، وأطلقت عليها اسم CLOi SuitBot.