طردت شركة أمازون أحد موظفيها على خلفية قضية التلاعب بتقييمات المنتج عن طريق حذف التعليقات السلبية وقيامه بتسريب عنوان البريد الالكتروني للزبائن لصالح بعض التجار مقابل رشوة مالية، وقد أكد موقع FT خبر طرد أمازون موظفاً على الأقل ضمن التحقيقات الجارية في هذه القضية.

فيما أفاد موقع FT أيضاً أن شركة أمازون أكدت خبر تسريب الموظف لمعلومات البريد الالكتروني لبعض لزبائن وصرحت أن هذه عبارة عن مسئولية فردية تقع على عاتق الموظف نفسه، وقد قامت بطرده من منصبه، وهي تدعم تطبيق القانون ومقاضاته، ونوهت الشركة إلى كونها أشعرت الزبائن الذين طالهم تسريب معلومات البريد الالكتروني بذلك عبر رسالة الكترونية، وأكدت أنه لم يتم تسريب أي معلومات للزبائن لجهات خارجية أخرى.

وتتضمنت رسالة أمازون لعملائها الذين تأثروا بالقضية الأخيرة، أنها قد طردت الموظف المسئول عن هذا الأمر، لكن لم تشير إلى أي تفاصيل عن الطرف الثالث الذي يتلقى المعلومات، وأفادت أنه تم حظره من سوق أمازون، فيما أن الشركة قامت بتحديد وتقيد الوصول للبيانات من قبل موظفيها على نظامها المعلوماتي، ضمن آلية رقابة تسعى من خلالها تفادي مشاكل مشابهة مستقبلاً.