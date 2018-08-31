تليجرام يعدل سياسة خصوصية التطبيق للمساعدة فى القبض على الإرهابيين

حدث تطبيق التراسل المشفر Telegram سياسة الخصوصية الخاصة به لتضمين جملة تنص على تسليم عنوان الـ IP ورقم الهاتف الخاص بالمستخدمين، إذا تلقى التطبيق أمرا من المحكمة يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص مشتبه فى أنهم إرهابيون.
وأضافت الشركة أن هذا لم يحدث بعد، وأنها إذا فعلت ذلك، فإنها ستفصح عن التفاصيل فى تقرير الشفافية نصف السنوى الخاص بها، مع ذلك، تعتقد Telegram بأنها الآن تتوافق مع قانون البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبى.
وتأتى تلك الخطوة بعد انتقادات واسعة للتطبيق بسبب استخدامه بكثرة من قبل الإرهابيين، الذين قد يسعون إلى استخدامه لنشر الدعاية أو تجنيد أشخاص لقضيتهم.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة يجب أن تثير القلق، حيث يمكن أن يتم تسليم بيانات أشخاص أبرياء للحكومة بحجة أنه مشتبه فى كونهم إرهابيين، والتغيير فى سياسة الخصوصية فى Telegram هو رد فعل للضغط على الشركة من ذراع مكافحة الإرهاب فى وكالة الاستخبارات الروسية، حيث تم حظر الخدمة فى البلاد فى أبريل الماضى.
وذكر مؤسس التطبيق أن التغيير تم إجراؤه للالتزام بقوانين الخصوصية الجديدة للاتحاد الأوروبى وليس أكثر من ذلك
GMT 20:28 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسجوجل تتعاون مع جامعة "هارفارد" لتطوير ذكاء اصطناعى يتنبأ بالزلازل
GMT 20:21 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسZTE الصينية تخسر 1.1 مليار دولار بسبب الحظر الأمريكى
GMT 20:19 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسمؤسس "تويتر" ورئيس العمليات بـ"فيس بوك" يشهدان أمام الكونجرس
GMT 20:15 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساصطدام نيزك بمحطة الفضاء الدولية
GMT 20:08 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأبل تستحوذ على شركة جديدة لتطوير نظارات واقع معزز AR
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك