بعد نجاح هاتفها F7 عالمياً - وهو الهاتف الأحدث في سلسلة F - قامت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، بالإعلان عن استعدادها لإطلاق هاتف جديد في سلسلة F، وذلك في إطار اهتمام الشركة بإضافة هواتف جديدة تلاقي حاجة المستخدمين في الأسواق الرئيسية لديها مثل الأسواق المصرية، حيث يأتي مدعوماً بخاصية الشحن السريع VOOC Flash، كما ستتم إتاحته بألوان مميزة مستوحاه من الطبيعة، في حين أن الشاشة تأتي بتصميم Waterdrop الفريد.
من جانبه قال أندي شي، المدير العام لشركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "نسعى دائماً لتطوير منتجاتنا بناءاً على ردود أفعال المستخدمين على الهواتف السابقة في أسواقنا العالمية، ومثلما حقق هاتف Find X نجاحاً ساحقًاً عالمياً وفي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط - وهو في الفئة السعرية الأعلى نسبياً - نطمح إلى تقديم المزيد من الهواتف في فئات سعرية مختلفة وبإمكانيات متنوعة من أجل إرضاء المزيد من المستخدمين من مختلف الشرائح ومختلف المتطلبات والاحتياجات. ويعتبر السوق المصري من الأسواق الرئيسية التي نحرص على تقديم كل ما هو جديد إليها، إذ أنها من أكبر الأسواق وأكثرها تنوعاً من حيث شرائح المستهلكين نظراً لتعدادها السكاني الكبير".
وأضاف أندي شي: "يعد هاتف F9 إنعكاساً لرؤيتنا التي نتبعها مؤخراً والتي تهدف إلى المزج بين الفن والتكنولوجيا أو ما نسميه "فن التكنولوجيا" كما يعكس سعينا الدائم للكمال وتقديم منتجات سابقة لعصرها، تضع المستقبل بين يدي مستخدم الحاضر".
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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