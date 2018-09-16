منذ أن انتهت شركة آبل الأمريكية من حدث 12 سبتمبر، والذي أعلنت فيه عن هواتف iPhone Xs و iPhone Xs MAX، بالإضافة إلى iPhone Xr، والشركة تواجه النقد الكبير بداية من الأسعار المرتفعه التي تبدا من 4300 ريال سعودي ولغاية 6100 ريال تقريبا لنسخة 512 جيجابايت.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد نشر موقع "تيليجراف" تقرير جديد أشار فيه إلى أن النساء لا يفضلن هواتف الآيفون الجديدة، وذلك اعتراضًا منها على عدم مراعاة الشركة الأمريكية لمتوسط حجم أيدي السيدات والذي لن يمكنهم من استخدام الشاشات العملاقة للهواتف الجديدة بشكل مريح.
وقالت كارولين كريادو بيريز الناشطة النسوية، إن هواتف آيفون الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة اليد لدى المرأة بالنظر إلى حجمها الكبير، وأيدتها إحدى النائبات البريطانيات السيدة جين أوستن بأنها عانت من العديد من الجروح المتكررة في راحة يدها منذ إطلاق هواتف آيفون 6 إس و أيفون 6 إس بلس.
وكشفت مؤيدات للحملة أن الهواتف الأكبر ستكون صعبة على النساء لأن متوسط حجم يد المرأة يصغر بمقدار بوصة عن يد الرجل، وقالت جيس فيليبس، النائبة العمالية، إن الشركات تميل إلى تصميم المنتجات لمصلحة الرجال، دون وضع النساء في الاعتبار، رغم أنهن يدفعن لهم.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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