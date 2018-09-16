منذ أن انتهت شركة آبل الأمريكية من حدث 12 سبتمبر، والذي أعلنت فيه عن هواتف iPhone Xs و iPhone Xs MAX، بالإضافة إلى iPhone Xr، والشركة تواجه النقد الكبير بداية من الأسعار المرتفعه التي تبدا من 4300 ريال سعودي ولغاية 6100 ريال تقريبا لنسخة 512 جيجابايت.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد نشر موقع "تيليجراف" تقرير جديد أشار فيه إلى أن النساء لا يفضلن هواتف الآيفون الجديدة، وذلك اعتراضًا منها على عدم مراعاة الشركة الأمريكية لمتوسط حجم أيدي السيدات والذي لن يمكنهم من استخدام الشاشات العملاقة للهواتف الجديدة بشكل مريح.

وقالت كارولين كريادو بيريز الناشطة النسوية، إن هواتف آيفون الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة اليد لدى المرأة بالنظر إلى حجمها الكبير، وأيدتها إحدى النائبات البريطانيات السيدة جين أوستن بأنها عانت من العديد من الجروح المتكررة في راحة يدها منذ إطلاق هواتف آيفون 6 إس و أيفون 6 إس بلس.

وكشفت مؤيدات للحملة أن الهواتف الأكبر ستكون صعبة على النساء لأن متوسط حجم يد المرأة يصغر بمقدار بوصة عن يد الرجل، وقالت جيس فيليبس، النائبة العمالية، إن الشركات تميل إلى تصميم المنتجات لمصلحة الرجال، دون وضع النساء في الاعتبار، رغم أنهن يدفعن لهم.