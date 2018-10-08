فيسبوك تكشف عن أحدث أجهزتها لدردشة الفيديو عبر ماسنجر

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" رسميا عن أحدث أجهزتها لدردشة الفيديو عبر تطبيق ماسنجر، والتى تحمل أسماء Portal وPortal+، وفقا لما جاء على المدونة الرسمية لـ"فيسبوك".

ويشبه جهازى "فيسبوك" أجهزة عرض أمازون Amazon Show، وهى عبارة عن أجهزة لوحية والتى يمكن وضعها فى أى مكان فى المنزل، مما يسمح للمستخدم بالتحدث وجهًا لوجه مع الأصدقاء والعائلة، بغض النظر عن المسافة.

ويعرف الجهاز الصغير باسم Facebook Portal، ويمتلك شاشة 10 بوصة بدقة عرض 1280×800، أما جهاز Portal+ يعتبر النسخة الأكبر فيما يتعلق بالمساحة ودقة عرض الصورة، حيث يمتلك شاشة 15 بوصة، بدقة عرض 1920×1080 بيكسل.

وتتيح هذه الشاشة الكبيرة إمكانية إجراء مكالمات جماعية بشكل رائع، حيث تدعم أجهزة Portal مكالمات جماعية لما يصل إلى سبعة أشخاص فى كل مرة، مع ضرورة مراعاة أن يستخدم كل مشارك تطبيق فيسبوك ماسنجر.

وتفتخر فيسبوك بأن أجهزتها الجديدة تعتمد على الذكاء الإصطناعى بشكل كبير لإجراء مكالمات بدون الإمساك بالجهاز، وذلك من خلال وضع يعرف بـ Smart Camera، والتى تقوم بضبط الصورة تلقائى، فى حين يعمل الصوت الذكى على تقليل الضوضاء فى الخلفية ويحصل على صوت المتحدث فقط.

المفاجأة الكبرى هى أن كلا من أجهزة Portal تأتى مع دعم مساعد أليكسا من أمازون، فرغم أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، ترددت صدى الشائعات بدعوى أن فيسبوك تعمل على تقنية مساعد الصوت الخاصة بها لمنافسة Amazon وGoogle، إلا أنها فى النهاية اعتمدت على أمازون

ويمكن للمستخدمين البدء فى حجز أجهزة Portal مسبقا بداية من الآن، على أن يتم حجز الأجهزة فى شهر نوفمبر، ويمكن الحصول عليهما من موقع portal.facebook.com، إضافة إلى موقع أمازون أيضا، وتأتى النسخة الصغيرة من الجهاز بسعر 199 دولار، فى حين أن النسخة الأكبر تكلف حوالى 349 دولار.