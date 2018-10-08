أعلنت شركة Asus اليوم عن أحدث إصدار لها من أجهزة الحاسب المكتبي ROG Strix GL12CX الذي يأتي بالجيل التاسع من معالجات إنتل.

أول أجهزة الحاسب المكتبي التي تنطلق هذا العام مع كارت الشاشة GeForce RTX 2080 Ti من NVIDIA، هذا إلى جانب وحدة معالج إنتل التي تأتي بتقنية تبريد سائل تضمن ثبات الآداء المميز للجهاز.

يدعم جهاز ROG Strix GL12CX رقاقة معالج إنتل Core i9-9900K، مع كارت الشاشة GeForce RTX 2080 Ti من إنفيديا، مع 11GB، وذاكرة 512GB PCIe.

أيضاً تأتي برمجيات Armoury Crate التي لدعم تخصيص الإضاءة والألوان داخل وخارج الجهاز مع تقنية Aura Sync.

كما تتميز وحدة المعالجة المركزية بتقنية تبريد قابلة للتخصيص، مع مروحة بحجم 90مم لدعم رفع تردد التشغيل في الجهاز مع ثبات الحرارة في الجهاز.

وتتكامل وحدة المعالجة المركزية في GL12CX مع كارت الشاشة الخاص بشركة إنفيديا من سلسة GeForce RTX المميزة، التي تدعم أنوية CUDA في وحدة المعالج لدعم الجهاز بمميزات إزالة الضجيج بشكل فعال وسريع مع تقنية التعلم والذكاء الإصطناعي.

من المقرر أيضاً أن تدعم برمجيات Armoury Crate تخصيص إضاءة الRGB في الجهاز، كما تتيح تقنية Aura Sync تزامن النظام مع الإضاءة، وأيضاً مع الأجهزة الطرفية المتوافقة، كما تعمل تقنية Aura Sync على تكامل الإضاءة في الجهاز مع الأحداث داخل الألعاب لتقدم مؤثرات متزامنة، ومن هذه الألعاب لعبة Call of Duty: Black Ops 4.

أيضاً من المميزات التي يأتي بها الحاسب المكتبي GL12CX، في ذاكرة في SSD التي تتيح التبديل السريع بين الألعاب والملفات التعريفية الخاصة بها دون الحاجة إلى إغلاق النظام في البداية لتثبيت الأقراص.

جهاز GL12CX يشمل أيضاً DIMM.2 المميزة لشركة ASUS، مع لوحة ام Z390 ، كما يضم ROG Strix GL12CX قارئ للبطاقات 2 في 1، مع اثنان من منافذ USB 3.1، و2 من منافذ USB 2.0، أي بمجموع 6 منافذ USB للجهاز، مع 5 من مداخل الصوتيات مع موصلات S/PIDF رقمية.

أيضاً يدعم الحاسب الإتصال بشبكات 802.11ac Wave 2 WiFi، والبلوتوث 5.0، ومن المقرر أن يتوفر جهاز ROG Strix GL12CX في شهر ديسمبر للمستخدمين.