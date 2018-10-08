أطلقت شركة أمازون تحديثا جديدا لتطبيق Alexa على منصتى أندرويد وiOS، والذى وفر إعادة تصميم لواجهة التطبيق بشكل مميز للغاية للمستخدمين، بالإضافة إلى تجربة سلسة وفعالة للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فوفر التصميم الجديد عرض الأدوات بشكل مبسط وسلس فى الاستخدام، إضافة إلى عرض تبويب جديد فى التطبيق يعرف بـ Devices، والذى يتيح للمستخدمين البحث من خلاله عن كل الأجهزة التى تقترن بالتطبيق، ومن ثم عرضها فى مجموعة واحدة، وهى تأتى كبديل للتبديل بين علامة التبويب المختلفة لكل جهاز يقترن بتطبيق Alexa.

وتدعم هذه الميزة أيضا المستخدمين فى التواصل بشكل أسرع مع أكثر من جهاز بتطبيق Alexa، كما يوفر التحديث أيضا أدوات واجهة المستخدم بعرض مرئى مميز بالألوان والرموز التى لن يحتاج معها المستخدم لأكثر من نظرة سريعة للوصول إلى الجهاز أو الأدوات المطلوبة، ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الآن على كل من أندرويد وiOS بسهولة.