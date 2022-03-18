عُطل فني يضرب خرائط غوغل حول العالم

واجه العديد من المستخدمين، اليوم الجمعة، عطلا في خرائط غوغل حول العالم. وقالت صحيفة إكسبريس البريطانية، إن آلاف من المستخدمين في عدة دول وفي المملكة المتحدة واجهوا مشاكل متعددة، ومن ضمنها أن خرائط جوجل لا يتم تحميلها. وأضافت الصحيفة، أن عددا كبيرا من المستخدمين ظهرت لديهم شاشة بيضاء فارغة، إلى جانب ظهور رسالة تشير إلى أن خرائط جوجل لا يمكنها الاتصال بالإنترنت. فيما ذكر موقع Down Detector المستقل، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إن المئات من المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في خرائط جوجل، تعني أن هذه مشكلة خطيرة للغاية. وتابع Down Detector، أن العديد من مستخدمي تطبيق خرائط جوجل لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من عدم إمكانية هواتفهم نهائيا للوصول إلى خرائط جوجل، حيث كتب أحد المتابعين: خرائط جوجل تتعطل وأنا ضائع حقًا، فيما قال آخر: خرائط جوجل معطلة ولا يمكنني إلا أن أتخيل الارتباك على الطرق.