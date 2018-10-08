يتوقف تطبيق متصفح Chrome في التحديث القادم عن دعم 32 مليون جهاز من أجهزة الأندوريد التي تعمل بنظام Android Jellybean.

كشف مطوري XDA عن خطط شركة جوجل في تحديث تطبيق متصفح كروم خلال الفترة القادمة، حيث توقف عملاق البحث دعم كروم للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android Jellybean.

ويدعم متجر Google Play Store في الوقت الحالي تثبيت تطبيق كروم لأجهزة Android 4.1 والأجهزة التي تعمل بالإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، إلا أنه وفقاً لتوقعات مطوري XDA فمن المقرر أن يدعم التطبيق الأجهزة التي تعمل بنظام Android 4.4 KitKat فما فوق.

أيضاً تصل نسبة الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android Jellybean في الوقت الحالي إلى 32 مليون جهاز، وهي نسبة 3.2% من إجمالي الأجهزة التي تعمل بنظام الأندوريد.

كما تشير التوقعات إلى أن رصد هذا التغيير في تحديث تطبيق متصفح كروم يشير إلى خطط جوجل لعدم دعم هذه الأجهزة في وقت قريب، لذا إذا كنت أحد مستخدمي أجهزة Android Jellybean سيكون عليك البحث عن تحديث للنظام، أو إيجاد بديل لتطبيق متصفح كروم.