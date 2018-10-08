تعرف على تحديث alexa الجديد

كشفت شركة أمازون عن تحديث جديد لتطبيق Alexa على منصتي أندرويد وiOS، فهو يعمل على إعادة تصميم واجهة التطبيق، وفقا لما نشره موقع هندي شهير.

ووفر التصميم الجديد عرض الأدوات بشكل مبسط وسلس فى الاستخدام، إضافة إلى عرض تبويب جديد في التطبيق يعرف بـ Devices، والذى يتيح للمستخدمين البحث من خلاله عن كل الأجهزة التى تقترن بالتطبيق، ومن ثم عرضها فى مجموعة واحدة، وهي تأتي كبديل للتبديل بين علامة التبويب المختلفة لكل جهاز يقترن بتطبيق Alexa.

وتدعم هذه الميزة أيضا المستخدمين في التواصل بشكل أسرع مع أكثر من جهاز بتطبيق Alexa، كما يوفر التحديث أيضا أدوات واجهة المستخدم بعرض مرئي مميز بالألوان والرموز التي لن يحتاج معها المستخدم لأكثر من نظرة سريعة للوصول إلى الجهاز أو الأدوات المطلوبة، ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الآن على كل من أندرويد وiOS بسهولة.