يُعَدّ Adobe Photoshop Express أحد تطبيقات تحرير الصور الأكثر شيوعًا على أندرويد، وللتو تجاوز التطبيق 100 مليون عملية تثبيت من على متجر جوجل بلاي فقط، ومع هذا الإنجاز أعلنت أدوبي عن إطلاقها تحديث جديد للتطبيق يأتي بأهم مزايا تعديل الصور وهي الملصقات، فضلًا عن مجموعة من التأثيرات الجديدة الأخرى.

فيما يخص العنصر الجديد "الملصقات"، فهي من النظرة الأولى مثيرة للإعجاب، حيث تتضمن فئات متعددة مثل "Love و Adventure و Vintage"، مع إمكانية تدويرها وتغيير حجمها ووضع ما تشاء على الصور، أما التأثيرات فهناك تأثير الضباب الجديد، حيث يحاكي "الفوكس" الناعم مع دعم حسن الاختيار والتحديد من قبل المستخدم نفسه.

ومن الإضافات الأخرى ميزة "JPEG Quality Output" التي تدعم تخصيص جودة وحجم الصورة المُلتقطة، حيث هناك 5 مستويات للاختيار هنا، أخيرًا هناك مجموعة من التحسينات والإصلاحات العامة.