أتاحت شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ميزة للمستخدمين تمكنهم من معرفة الأشخاص الذين شاهدوا منشوراتهم؛ حيث يظهر على الجانب المقابل لعدد الأشخاص المتفاعلين مع المنشور رقم أخر يوضح عدد من شاهدوا المنشور.
وعلى ما يبدو أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، حيث أنها لم يتم إتاحتها بعد على منصة سطح المكتب أو منصة iOS ، كذلك فهي متاحة لدى عدد محدود من المستخدمين، فضلا عن عدم قدرة وصول المستخدمين إليها إلا من خلال الإشعارات الخاصة بالأشخاص الذين تفاعلوا مع هذا المنشور، لكن من المنتظر أن تقوم فيس بوك بتوسعتها خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق، طرحت فيس بوك تحديث أخر لميزة القصص الخاصة بتطبيق "واتس آب" التابع لها والذي يتيح للمستخدمين معرفة التوقيت الذي قام الأخرين برؤية قصته خلاله، وذلك بشكل محدد من خلال عرض اليوم والساعة والدقيقة، وهي الميزة التى قد يراها البعض مفيدة بشكل كبير.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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