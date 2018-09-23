أتاحت شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ميزة للمستخدمين تمكنهم من معرفة الأشخاص الذين شاهدوا منشوراتهم؛ حيث يظهر على الجانب المقابل لعدد الأشخاص المتفاعلين مع المنشور رقم أخر يوضح عدد من شاهدوا المنشور.

وعلى ما يبدو أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، حيث أنها لم يتم إتاحتها بعد على منصة سطح المكتب أو منصة iOS ، كذلك فهي متاحة لدى عدد محدود من المستخدمين، فضلا عن عدم قدرة وصول المستخدمين إليها إلا من خلال الإشعارات الخاصة بالأشخاص الذين تفاعلوا مع هذا المنشور، لكن من المنتظر أن تقوم فيس بوك بتوسعتها خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، طرحت فيس بوك تحديث أخر لميزة القصص الخاصة بتطبيق "واتس آب" التابع لها والذي يتيح للمستخدمين معرفة التوقيت الذي قام الأخرين برؤية قصته خلاله، وذلك بشكل محدد من خلال عرض اليوم والساعة والدقيقة، وهي الميزة التى قد يراها البعض مفيدة بشكل كبير.