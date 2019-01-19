تعمل شركة إل جي الكورية على العودة لمصاف الشركات الكبرى في سوق الهواتف الذكية بعد التراجع الكبير خلال السنوات الماضية، وبينما كان تركيزها مؤخرًا على سلسلة V وأخرها V40 الذي جاء بخمس كاميرات، تعمل الآن على العودة لسلستها الرائدة الأساسية G وإطلاق هاتف G8 بتقنية مختلف.

ؤفبحسب موقع CNet، ستقوم إل جي بإطلاق هاتف جديد في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة الشهر القادم، وهذا الهاتف سيأتي مع شاشة إضافية يمكن وصلها بالجهاز بشكل منفرد لتعمل على زيادة حجم الشاشة الأساسية، ولكن الهاتف لن يكون قابلًا للطي كي يقدم هذه الميزة بل إنه سيوفر إمكانية وصل الشاشة كمرفقات.

وبينما لم يوضح المصدر الطريقة التي تسير بها الأمور بالنسبة للشاشة المرفقة، لكن على ما يبدو أنها ستكون أقرب لطريقة موتورولا مودز، حيث تقدم موتورولا إكسسوارات خارجية لهواتفها تسمح بزيادة دقة الكاميرا أو رفع الصوت أو حتى سرعة الإتصال.

