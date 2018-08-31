صور مسربة تكشف عن هواتف أيفون المقبلة وساعة ذكية بتصميم مختلف

كشفت صورة مسربة جديدة عن هواتف أبل أيفون الجديدة وساعة "أبل ووتش" قبل الإعلان عنهما رسمياً يوم 12 سبتمبر، ونشر موقع 9to5Mac الصور ، مدعيا أنها ليست "بالحجم الطبيعي".
وتكشف الصور عن شاشة كبيرة لهاتف "iPhone XS Plus"، الذى يعتقد أنها تأتى بقياس 6.5 بوصة، بالإضافة هاتف "XS iPhone" الأصغر حجمًا مع شاشة 5.8 بوصة، إلى جانب نسخة "Series 4" ساعة أبل الذكية.
وتكشف الصور أن الهواتف ستكون متوفرة بلون ذهبى جديد، وسبق وتم تسريب صور لنسخة ذهبية من هواتف آيفون المقبلة، ومن المتوقع أيضا كشف النقاب عن نسخة ثالثة أرخص، بالإضافة إلى أن الساعة الذكية المقبلة ستحمل تصميم جديد مختلف عن الإصدارات السابقة، إذ عرضت الصورة وجه ساعة جديدة تمامًا قادرة على عرض معلومات أكثر من الوجوه الحالية.
يذكر أن شركة أبل أرسلت الدعوات للصحفيين لحضور مؤتمر الكشف عن هواتف آيفون الجديدة بمقر "أبل بارك" الجديد فى 12 سبتمبر المقبل.
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