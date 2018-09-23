طرحت "جوجل" مزايا جديدة لـ"يوتيوب ميوزيك"، وبدأت التحديثات بالفعل بالوصول إلى الخدمة، إذ تم إضافة عدد من عناصر التحكم في جودة البث والتنزيل الجديدة، وفقا لموقع 9to5google الأمريكي.

وللاستفادة من عناصر التحكم الجديدة، ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات والضغط على "جودة الصوت على شبكة الهاتف" أو "جودة الصوت على شبكة Wi-Fi"، إذ يحتوي كل إعداد على أربعة خيارات وهي: Low و Normal و High و Always High .

هناك أيضًا بعض عناصر التحكم فى جودة التنزيل الجديدة المتوفرة، إذ سترى خيار "جودة صوت" جديد يقدم تعديلات إضافية مثل Low و Normal و High، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتيح "جودة الفيديو" للمستخدمين تعيين خدمة البث لتخزين الصوت فقط.

لم يصل التغيير الرسمي إلى متجر Google Play ليعكس التغييرات الجديدة ، ولكن ربما تم طرحه خلال الفترة القادمة.