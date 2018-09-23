طرحت "جوجل" مزايا جديدة لـ"يوتيوب ميوزيك"، وبدأت التحديثات بالفعل بالوصول إلى الخدمة، إذ تم إضافة عدد من عناصر التحكم في جودة البث والتنزيل الجديدة، وفقا لموقع 9to5google الأمريكي.
وللاستفادة من عناصر التحكم الجديدة، ما عليك هو التوجه إلى الإعدادات والضغط على "جودة الصوت على شبكة الهاتف" أو "جودة الصوت على شبكة Wi-Fi"، إذ يحتوي كل إعداد على أربعة خيارات وهي: Low و Normal و High و Always High .
هناك أيضًا بعض عناصر التحكم فى جودة التنزيل الجديدة المتوفرة، إذ سترى خيار "جودة صوت" جديد يقدم تعديلات إضافية مثل Low و Normal و High، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتيح "جودة الفيديو" للمستخدمين تعيين خدمة البث لتخزين الصوت فقط.
لم يصل التغيير الرسمي إلى متجر Google Play ليعكس التغييرات الجديدة ، ولكن ربما تم طرحه خلال الفترة القادمة.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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