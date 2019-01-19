تطلق شركة honor، الصينية خلال أيام مجموعتها من هواتف ڤيو (V) للمرة الأولى في المنطقة، وتبدأها بهاتفها honor v20 الذي يأتي بأول كاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل في العالم بالإضافة إلى الكاميرا ثلاثية الأبعاد، مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل مدمجة في الشاشة.

من جانبه قال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن منطقة الشرق الأوسط سوقاً بالغة الأهمية لعلامة هونر منذ نشأتها عام 2015 – ويسرنا أن نقدم مجموعة هواتف النخبة "ڤيو" للمرة الأولى في المنطقة.

وأضاف: "لا شك في أن هاتف هونر ڤيو 20 سيرفع معايير التميز في مجال الهواتف الذكية بمجرد انطلاقه، ولا يسعنا الانتظار للكشف عن الهاتف ومعرفة رد فعل الجمهور في الأسواق ، حيث اننا واثقون تماماً أن ردود الفعل ستكون إيجابية للغاية!"

من الجدير بالذكر أن هاتف هونر ڤيو 20 فاز بمجموعة من الألقاب خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، حيث حصل على التقدير لأدائه المبهر وخصائصه المتفوقة ومنها الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابيكسل والوضوح الفائق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرا ثلاثية الأبعاد والمعالج ذي الأداء الفائق.