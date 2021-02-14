أندرويد 12 سيوفر تغييرات فى واجهة المستخدم وميزات خصوصية جديدة

من المتوقع أن تكشف جوجل عن أندرويد 12 - الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة فى وقت لاحق من هذا العام، لكن قبل الإصدار، ظهرت الوثائق المزعومة التى تلخص ميزات أندرويد 12 على الإنترنت، حيث ظهرت لقطات شاشة تلخص التغييرات فى نظام التشغيل أندرويد القادم.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى لقطات الشاشة المزعومة التى تمت مشاركتها فى تقرير بواسطة مطورى XDA، يمكن للمرء أن يرى لوحة إشعارات جديدة بزوايا أكثر وضوحًا، ويُزعم أن أندرويد 12 سيزيل الخلفية الشفافة من لوحة الإشعارات بخلفية معتمة.

كما تُظهر لقطة الشاشة أيضًا أنه يمكن تقليل لوحة الإعدادات السريعة من 6 إلى 4، مما يتيح زيادة حجم الرموز، و تم أيضًا تبديل مواضع التاريخ والساعة. تكشف لقطات الشاشة أيضًا عن إضافة مؤشرات خصوصية جديدة فى الزاوية العلوية اليمنى.