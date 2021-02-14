غوغل تطلق قريبًا ميزة تسهل عرض مزيد من الروابط ذات الصلة

يبدو أن شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت بدأت فى اختبار ميزة جديدة فى تطبيق جوجل للبحث تعرض الروابط ذات الصلة بسهولة أكبر، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5جوجل، تم طرح هذه الميزة فى الإصدار التجريبى 12.4 للتطبيق، حيث سيتمكن المستخدمون من التمرير سريعًا لأعلى على الشريط السفلى بعلامة تمرير جديدة. وتحمل علامة التبويب التى يتم فتحها عنوان "عرض الأشخاص أيضًا" وبها شعار جوجل فى الأعلى، وفى علامة التبويب هذه، سيتمكن المستخدمون من رؤية موجز بالمقالات ومقاطع الفيديو المتعلقة بالرابط اكتشاف أو البحث الذى فتحوه بالفعل، ويضيف التقرير أن هذا يتضمن بطاقات كاملة العرض ضعيفة مثل الرف الدائري.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، طرحت جوجل ميزة جديدة لـ Axe تتيح للمستخدمين الحصول على مزيد من المعلومات حول موقع الويب الذى هم على وشك فتحه، وكجزء من هذه المعلومات، ستعرض جوجل وصفًا لموقع الويب من ويكيبيديا، وفى حالة عدم احتواء موقع الويب على وصف لـ ويكيبيديا، تقول جوجل إنه سيعرض للمستخدمين سياقًا إضافيًا قد يكون متاحًا، مثل عندما قام جوجل بفهرسة الموقع لأول مرة.

وقالت الشركة:"بجوار معظم النتائج على جوجل، ستبدأ فى رؤية رمز قائمة يمكنك النقر عليه لمعرفة المزيد حول النتيجة أو الميزة ومن أين تأتى المعلومات. مع هذا السياق الإضافى، يمكنك اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن المواقع التى قد ترغب فى زيارتها وما هى النتائج التى ستكون أكثر فائدة بالنسبة لك