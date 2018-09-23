قدمت جوجل نمطا مناسبا لإشعارات المراسلة مع دعم الصور والملصقات المضمنة في واتسآب، بعد ظهور أحدث إصدار من أندرويد “Android 9 Pie”
وعندما تتلقى صورة عبر تطبيق واتساب على جهاز يعمل بإصدار Android 9 Pie، فسيتم توسيع الإشعار لإظهار الصورة، كما وستظل بقية الرسائل النصية تظهر أعلى أو أسفل بشكل أنيق، مع الإشارة أن هذه الميزة تعمل حاليًا مع الصور الثابتة وليس ملفات GIF أو مقاطع الفيديو.
إذا كان المستلم جزءًا من مجموعة، فستظل تحصل على الصورة مضمنة بين الرسائل في الإشعار الموسع، ولكن عند تصغيرها، ستنتقل إلى اليمين وتحصل على رمز المجموعة المجاور لها، كما هو ملاحظ في الصور أعلاه.
أخيرًا هذه الإضافة متاحة حاليًا في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق 2.18.291 والمتاحة بملف APK، على أن يكون الإطلاق الرسمي خلال المرحلة المقبلة.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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