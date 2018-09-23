قدمت جوجل نمطا مناسبا لإشعارات المراسلة مع دعم الصور والملصقات المضمنة في واتسآب، بعد ظهور أحدث إصدار من أندرويد “Android 9 Pie”

وعندما تتلقى صورة عبر تطبيق واتساب على جهاز يعمل بإصدار Android 9 Pie، فسيتم توسيع الإشعار لإظهار الصورة، كما وستظل بقية الرسائل النصية تظهر أعلى أو أسفل بشكل أنيق، مع الإشارة أن هذه الميزة تعمل حاليًا مع الصور الثابتة وليس ملفات GIF أو مقاطع الفيديو.

إذا كان المستلم جزءًا من مجموعة، فستظل تحصل على الصورة مضمنة بين الرسائل في الإشعار الموسع، ولكن عند تصغيرها، ستنتقل إلى اليمين وتحصل على رمز المجموعة المجاور لها، كما هو ملاحظ في الصور أعلاه.

أخيرًا هذه الإضافة متاحة حاليًا في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق 2.18.291 والمتاحة بملف APK، على أن يكون الإطلاق الرسمي خلال المرحلة المقبلة.