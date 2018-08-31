مستخدمو النسخة التجريبية من ios 12 يعانون من مشكلة فى التحديثات

اشتكى العديد من مستخدمى هواتف أيفون من وجود خطأ فى الإصدار التجريبى من نظام التشغيل iOS 12، والذى يتمثل فى أنهم حصلوا على تنبيه يحذرهم بأنهم بحاجة إلى التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل التجريبى، وعند البحث عنه لم يجدوا أى تحديث جديد نهائى.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإنه رغم سهولة تجاهل هذا التنبيه الكاذب، إلا أنه فى كل مرة يفتح فيها أحد المستخدمين هاتفه ستواجهه هذه الرسالة، وهو ما يمثل أمرا مزعجا، فيما كشفت المسرب الشهير Guilherme Rambo على حسابه على تويتر والذى أبلغ من خلاله عن الخطأ لأول مرة، أن هناك رمز فى نظام التشغيل iOS يحسب عند انتهاء صلاحية بنية معينة من نظام التشغيل، استنادًا إلى التاريخ، ويبدو أنه وفقا للبرنامج قد انتهى وقت الإصدار الحالى تقريبا، مما دفعه أن يطلب من المستخدمين تحديثا، إلا أن شركة أبل لم تقدم أى تحديث جديد حتى الآن.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار الرسمى من نظام التشغيل iOS 12 فى غضون أسابيع قليلة، حيث أعلنت شركة أبل عن عقد حدثها الرسمى فى 12 سبتمبر المقبل، والذى من المنتظر أن تكشف خلاله عن أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف المحمول إلى أجهزة iPhone وiPad بعد بضعة أيام.
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