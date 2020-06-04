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لعبة "ببجي موبيل" تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها

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العرب اليوم - لعبة "ببجي موبيل" تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها

لعبة "ببجي موبيل"
القاهرة ـ العرب اليوم

أصدرت لعبة "ببحي موبايل" بيانا باللغة العربية، للرد على الازمة المتعلقة بالتحديث الأخير للعبة المتعلق بوجود أصنام، والذي أصدر الأزهر الشريف في مصر بيانا حوله.

وكتب فريق اللعبة عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك": "يود فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة".

وأضاف: "ونود أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا، نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها".

وأوضح: "يقدر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع".

وتابع: "وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين. ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع".

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد حذر من لعبة "ببجي موبايل" بعد تحديث جديد يحتوى على ركوع اللاعب لصنم في خريطة تسمى بـ"سانهوك"، حيث يشترط ركوع اللاعب ليحصل على معدات وأسلحة.

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لعبة ببجي موبيل تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها لعبة ببجي موبيل تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها



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