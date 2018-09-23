أطلق تحديث نظام التشغيل Android 8.0 لمستخدمي هواتف LG G5 بشكل خاص في هواتف Verizon و T-Mobile.

ترقب الكثير من مستخدمي هواتف LG G5 التحديث الجديد لنظام تشغيل الأندوريد Android 8.0 Oreo، واليوم يتوفر التحديث بالفعل إلا أنه محدود بنماذج الهاتف لكلاً من شركتي Verizon و T-Mobile.

يصل التحديث الجديد لهواتف LG G5 عبر OTA فقط الآن، كما يحصل مستخدمي الهواتف على تحديث Oreo لتصحيح وحماية النظام لشهر أغسطس.

من بين المميزات التي يقدمها تحديث Android 8.0 للمستخدمي LG G5، تأتي ميزة عرض صورة فوق صورة، وهي من المميزات التي ستتيح للمستخدمين مشاهدة الفيديو وإدارة تطبيق أخر في نفس الوقت.

أيضاً تظهر في التطبيقات نقاط خاصة بالتنبيهات، للإشعارات الغير مقروءة، كما سيتاح للمستخدمين وقف الإشعارات بشكل مؤقت ما أن يتم التحديث في هواتف LG G5.

بالطبع واحدة من أهم المميزات في تحديث Android 8.0 Oreo لهواتف LG G5، تأتي في تحسين إستهلاك البطارية، مع قائمة بواجهة مبسطة للمستخدم.

من المقرر أن يصل لمستخدمي هاتف LG G5 إشعار بتوفر التحديث الجديد لنظام التشغيل، حيث يمكن للمستخدم الإتصال بشبكة Wi-Fi والتأكد من إكتمال شحن الهاتف لبدء التحديث، أيضاً على المستخدم عدم إغلاق الهاتف عند بدء تثبيت التحديث.

يذكر أن هاتف LG G5 أطلق رسمياً في عام 2016 مع نظام تشغيل Android 6.0 Marshmallow، ومن ثم حصل الهاتف على تحديث Android 7.0 Nougat، والآن يمكن للمستخدم ترقب التحديث الجديد أو التوجه إلى الإعدادات للتأكد مكن توفر التحديث.