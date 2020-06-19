أثار خلل تقني في تطبيق "واتساب" استياء مستخدميه، تمثل في اختفاء ميزة "Online"، والتي تظهر أعلى صندوق المحادثة.وفيما يبدو أن الخلل أثر على خيارات تعديل الخصوصية، فعند محاولة المستخدم التأكد ما إذا كانت الإعدادت سليمة في إعدادات "last Seen" أو تغيير أي إعداد أخرى، تظهر رسالة تشير لفشل العملية والمحاولة في وقت أخر.

كما أن الخلل تسبب في أخفاء جملة "يكتب رسالة" عندما يكون المستخدم يرسل رسالة إلى أحد الأصدقاء.ويعاني غالبية مستخدمي التطبيق من المشكلة في جميع دول العالم، حيث عبر كثير من المستخدمين عن المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص تويتر.ومن جانبها، لم تعلق واتساب بعد على المشكلة حتى الآن، كما أنه من غير المعروف ما السبب وراء هذه المشكلة، أو اذا ما كانت المنصة تختبر خصائص جديدة أو أن الخلل يرجع لمشكلة في خوادمها.