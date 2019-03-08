مايكروسوفت تؤكد ويندوز 10 يعمل على حوالى 800 مليون جهاز

كشفت شركة مايكروسوفت فى أحدث تقرير لها أن نظام التشغيل ويندوز 10، يعمل الآن على أكثر من 800 مليون جهاز نشط فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يقترب خطوة واحدة من هدف الشركة المتمثل فى وجود مليار مستخدم لنظام التشغيل ويندوز 10.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت الشركة فى بيان لها:” شكرا لجميع عملائنا وشركائنا لمساعدتنا فى مساعدتنا على الوصول إلى 800 مليون جهاز من أجهزة ويندوز 10 وأعلى رضا للعملاء فى تاريخ ويندوز"، فيما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الأمر استغرق ما يقرب من ثلاثة أعوام وثمانية أشهر لوصول ويندوز 10إلى هدف 800 مليون بعد إطلاقه فى يوليو 2015.

وكانت شركة مايكروسوفت قد توقعت فى البداية تحقيق هدف تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 على مليار جهاز عالميًا بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقه، إلا أنها أخطأت الهدف العام الماضى، وقد أعلنت الشركة فى سبتمبر 2018 أن أكثر من 700 مليون جهاز تعمل بنظام ويندوز 10، مما يشير إلى أنها فازت بـ 100 مليون مستخدم جديد فى أقل من ستة أشهر.