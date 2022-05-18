تتعرض شركة "تويتر" لاضطرابات داخلية بعد إعلان صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، رغم عدم إتمام الصفقة حتى الأن. وشهدت شركة "تويتر" استقالة 3 مديرين داخل المنصة الاجتماعية، وهم إليا براون نائب رئيس قطاع تطوير المنتجات بالشركة، وكاترينا لاين نائبة رئيس قطاع الخدمات بالشركة، وماكس شميسر رئيس قطاع علوم البيانات بالشركة.