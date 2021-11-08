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أنباء عن تعطل "تويتر" في عدد من الدول

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العرب اليوم - أنباء عن تعطل "تويتر" في عدد من الدول

موقع التغريدات القصيرة "تويتر"
واشنطن - العرب اليوم

 أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم اليوم الاثنين بتعطل خدمات موقع "تويتر"، وقالوا إنه لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم وحسب المعلومات فإن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، حيث أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم طردهم من حساباتهم وإجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى.

وأفاد موقع Down Detector، بأن أكثر من 3000 مستخدم في الولايات المتحدة، أبلغواعن مشاكل في "تويتر" وقال الموقع إن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، 32% على التطبيق، فيما قال 11% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الولوج إلى حساباتهم.

المصدر: RT

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أنباء عن تعطل تويتر في عدد من الدول أنباء عن تعطل تويتر في عدد من الدول



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