تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم
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تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم

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العرب اليوم - تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم

تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم
واشنطن - العرب اليوم

أصاب عطل مفاجئ، اليوم، موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ما تسبب في توقف نشر التغريدات لدى بعض المستخدمين.ولاحظ مستخدمو «تويتر» وجود مشكلات تعوق التعامل مع الموقع عند الدخول إليه.وأدى العطل إلى منع بعض مستخدمي «تويتر» من كتابة التغريدات أو التصفح عبر الموقع بشكل عام.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية» أن المشكلة واجهت مستخدمين في عدد من دول العالم.وأوضح موقع «داونديتيكتور» لتتبع أعطال مواقع وخدمات الأنترنت أن موقع وتطبيق «تويتر» تعطل عند آلاف المستخدمين اليوم.

وقال الموقع، الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 15 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.وأعلن موقع «تويتر» عن إصلاح عطل تقني أدى إلى التعطل المؤقت.

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تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم تعطل موقع تويتر عند 15 ألف مستخدم حول العالم



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