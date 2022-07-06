أفاد المتحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، سيرغي موروز، بوقف عمل منصة "يوتيوب" وموقع "إنستغرام" في أراضي المنطقة. وقال موروز في خطاب مصور نشر في صفحته على "تلغرام": "منذ عدة أيام تم وقف عمل "يوتيوب" عندنا. ونحن الآن بدون "يوتيوب" و"إنستغرام". لكن لا بأس، نحن بخير".