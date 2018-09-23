تعرف على أول الدول التي وصلت إليها هواتف أيفون الجديدة

أطلقت شركة أبل هواتفها الأيفون الجديدة XS وXS Max اليوم للبيع رسميا فى متاجرها بعدد من الدول حول العالم، حيث ينطبق تاريخ الإطلاق اليوم على 30 من البلدان والمناطق الأولى والتى يمكن للمستخدمين شراء الهواتف من خلالها، فيما ينتظر أن تقوم شركة أبل بتوفير الهاتف لـ 14 دولة أخرى فيما يعرف بالموجة الثانية للإطلاق والتى نرصدها كما يلى:
أول دول ستصل إليها هواتف أيفون
النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونغ كونغ واليابان ونيوزيلندا، وسنغافورة وتايوان وكندا والمكسيك وبورتوريكو والولايات المتحدة، وجزر فيرجن الأمريكية.
الموجة الثانية لإطلاق هواتف أيفون
أندورا، أرمينيا، البحرين، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، جورجيا، اليونان، جرينلاند، المجر، أيسلندا، الهند، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، مالطا، موناكو، عمان، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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