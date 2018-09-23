تعرف على أول الدول التي وصلت إليها هواتف أيفون الجديدة

أطلقت شركة أبل هواتفها الأيفون الجديدة XS وXS Max اليوم للبيع رسميا فى متاجرها بعدد من الدول حول العالم، حيث ينطبق تاريخ الإطلاق اليوم على 30 من البلدان والمناطق الأولى والتى يمكن للمستخدمين شراء الهواتف من خلالها، فيما ينتظر أن تقوم شركة أبل بتوفير الهاتف لـ 14 دولة أخرى فيما يعرف بالموجة الثانية للإطلاق والتى نرصدها كما يلى:

أول دول ستصل إليها هواتف أيفون

النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونغ كونغ واليابان ونيوزيلندا، وسنغافورة وتايوان وكندا والمكسيك وبورتوريكو والولايات المتحدة، وجزر فيرجن الأمريكية.

الموجة الثانية لإطلاق هواتف أيفون

أندورا، أرمينيا، البحرين، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، جورجيا، اليونان، جرينلاند، المجر، أيسلندا، الهند، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، مالطا، موناكو، عمان، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا.