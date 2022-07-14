أعلن موقع "تويتر" عن إزالة مشكلات في الأنظمة الداخلية، تسببت في وقت سابق اليوم بتعطل عمل الموقع على مستوى العالم وجاء في رسالة نشرها الموقع: "لدينا بعض المشكلات في أنظمتنا الداخلية، والتي أثرت على العديد منكم حول العالم. الآن يجب أن يعمل تويتر كما ينبغي. اعذرونا على الفاصل" وفي وقت سابق، اشتكى مستخدمو تويتر، وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، من تعطل الشبكة الاجتماعية، كما وردت شكاوى من فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا.