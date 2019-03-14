ابتكر علماء أول آلة زمن في العالم (نوعا ما) من خلال "اللعب" مع الإلكترونات في عالم غريب من ميكانيكا الكم.

وتقول قوانين الفيزياء إنه من المفترض أن تبدو "الكرات" المتناثرة وكأنها منقسمة بطريقة عشوائية. ولكن الباحثين تمكنوا من إعادة تشكيلها وفقا لترتيبها الأصلي، في تجربة تحاكي العودة في الزمن إلى الوراء.