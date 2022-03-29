قال موقع "داون ديتكتور" إنه تلقى بلاغات عن أعطال في موقع "تويتر" منذ الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وأفاد الموقع بأن 62% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 26% على الموقع، و11% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم وحسب المستخدمين فإن أكثرية المشاكل التي يواجهونها هي في تحميل الصور عبر حساباتهم.