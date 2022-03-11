أعلن موقع "يوتيوب" حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فوري في جيمع أنحاء العالم وكشف موقع "يوتيوب" أنه حذف صفحة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي "تنتهك سياسته".