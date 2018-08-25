بات تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، مؤهلاً لتقاضي مبلغ 120 مليون دولار على الأقل يضيفها إلى ثروته، وذلك كمنحة أسهم من «آبل» بعد مساهمته في الإنجاز التاريخي الذي حققته مؤخراً بعد ما صارت أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.
وأفادت الشبكة أيضاً أن كوك، 57 عاماً، أن قيمة هذه المنحة بالأسهم تبلغ 560 ألف سهم من أسهم «آبل»، وذلك ضمن خطة المكافآت المتفق عليها مع الشركة والمرتبطة بعاملين. الأول هو استمراره في منصبه منذ 7 سنوات، حيث تولى كوك المنصب في 2011، بعد وفاة ستيف جوبز، مؤسس «آبل». وأما العامل الثاني، فهو أداء أسهم الشركة خلال فترة زمنية معينة.
وكان سهم «آبل» قد سجل مكاسب بلغت نسبتها 34% على مدى الـ12 شهراً الأخيرة، ليغلق أول من أمس، الخميس، عند 215 دولاراً، ما يعني أن منحة الأسهم المتوقع أن يحصل عليها كوك قد تتجاوز 120 مليون دولار، طبقاً لآخر سعر للسهم. وذكرت «فوكس نيوز» نقلاً عن وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن أداء «آبل» في بورصة الأسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد فاق أداء أكثر 80% من الشركات المدرجة على مؤشر «ستاندر أند بورز 500»- وهو مؤشر يضم أكبر 500 شركة أميركية مدرجة في البورصة من حيث قيمتها السوقية - خلال نفس الفترة.
وأضافت الشبكة أنه من المفترض مبدئياً أن يحصل كوك على قيمة هذه المنحة على شريحتين خلال 10 سنوات، إلا أن كوك كان قد طلب من «آبل» في 2013 ربط ثلث قيمة المنحة بأداء سهم الشركة في البورصة. ومن الجدير بالذكر أن قيمة ثروة كوك الشخصية تتجاوز 600 مليون دولار.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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