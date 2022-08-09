عدد من الإصابات بـحادث كهربائي وانفجار في مركز بيانات غوغل
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عدد من الإصابات بـ"حادث كهربائي" وانفجار في مركز بيانات "غوغل"

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العرب اليوم - عدد من الإصابات بـ"حادث كهربائي" وانفجار في مركز بيانات "غوغل"

شركة "غوغل" الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

 تسبب "حادث كهربائي" في مركز بيانات تابع لشركة "غوغل" في ولاية أيوا بإصابة العديد من الموظفين، ومن المحتمل أيضا أن يكون مرتبطا بانقطاع خدمات الشركة في جميع أنحاء العالم اليوم ووقع الحادث قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة في مركز بيانات "غوغل" في منطقة كاونسيل بلافز بولاية آيوا وبحسب المعلومات حدثت المشكلة أثناء عمل فنيين متخصصين بالكهرباء في محطة فرعية بالقرب من أبنية مركز البيانات.

وقال المتحدث باسم "غوغل": "نحن على علم بحادث كهربائي وقع اليوم في مركز بيانات الشركة في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الموقع يتلقون العلاج الآن"، مؤكدا أن "صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الوضع وتقديم المساعدة حسب الحاجة" وفقا لبعض التقارير، حدث الانفجار بسبب حدوث شرارة تسببت في انخفاض خدمات "غوغل" على مستوى العالم وفي وقت سابق اليوم، حدث انقطاع كبير في عدد من خدمات "غوغل"، بما في ذلك عمليات البحث وغيرها، في جميع أنحاء العالم.

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عدد من الإصابات بـحادث كهربائي وانفجار في مركز بيانات غوغل عدد من الإصابات بـحادث كهربائي وانفجار في مركز بيانات غوغل



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