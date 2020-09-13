باحثون يحذرون مستخدمى أندرويد من تطبيق tiktok pro المزيف

تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من أكثر الهواتف شهرة حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم أندرويد، فقد يحثك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، حيث حذر باحثون من ZScaler من تطبيق مزيف يدعى أنه مخصص لـ "TikTok Pro"، والذى يحتوى على برامج تجسس خطيرة.

وفى منشور حول التطبيق، أوضح الباحث فى ZScaler Shivang Desai: "عند التثبيت، يصور برنامج التجسس نفسه على أنه TikTok باستخدام اسم TikTok Pro، وبمجرد أن يحاول المستخدم فتح التطبيق، فإنه يطلق إشعارًا وهميًا، وسرعان ما يختفى الإشعار وكذلك رمز التطبيق.

وقال الباحثون: "يتم استخدام أسلوب الإخطار الوهمى هذا لإعادة توجيه انتباه المستخدم، وفى الوقت نفسه يخفى التطبيق نفسه، مما يجعل المستخدم يعتقد أن التطبيق معيب"، ومن المثير للقلق أنه بمجرد التثبيت، يمكن للتطبيق المزيف تنفيذ عدد من العمليات الخطرة، حيث يتضمن ذلك سرقة رسائل SMS الخاصة بك، وإرسال رسائل SMS، وسرقة موقعك، والتقاط الصور، والاتصال بأرقام الهواتف وسرقة بيانات اعتماد فيس بوك الخاصة بك.