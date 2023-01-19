هجوم إلكترونى يعطل مؤتمراً صحفياً أوكرانياً حول الهجمات الإلكترونية

أفاد مسؤول حكومي بارز بأن البث المباشر لمؤتمر صحفي عقدته السلطات الأوكرانية بشأن القرصنة الإلكترونية توقف أكثر من مرة بسبب هجوم إلكتروني، وفقا لتقرير البيان الإماراتية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يوري شيهول، رئيس خدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، قوله إنه جرى استهداف أوكرانيا بـ 2194 هجوما إلكترونيا في العام 2022، استهدف ربعها الحكومة.



وأوضح، خلال مؤتمر صحفي توقف فيه البث عبر الإنترنت أكثر من مرة إن من بين الأهداف الأخرى التي كانت عرضة للاستهداف قطاعات الطاقة واللوجستيات والاتصالات والمالية.



وكانت رسائل التصيد الاحتيالي، التي يرسل فيها قراصنة الإنترنت برامج ضارة عبر البريد الإلكتروني، هي الطريقة الأكثر شيوعا لمحاولة القرصنة.



وقال إن قراصنة مرتبطين بروسيا يقفون وراء هذا النشاط الضار.