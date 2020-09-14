أبل تحدث إرشادات متجرها لتوضيح نظام الشراء داخل التطبيقات

أعلنت شركة أبل عن تحديثات إرشادات متجر التطبيقات الخاص بها، لتوضيح كيفية تعاملها مع بث الألعاب وعمليات الشراء داخل التطبيق، وسط نزاع عملاق التكنولوجيا مع Epic Games، ولعل الغرض من هذا التحديث هو توضيح أنواع التطبيقات المطلوبة لاستخدام نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بعملاق التكنولوجيا قبل طرح الشركة لنظام iOS 14 المقبل في الخريف.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: تأتي التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه شركة التكنولوجيا العملاقة عددًا من الخدمات في منازعات الدفع، وعلى رأسها Epic Games التي شجعت مستخدمي iOS على شراء "V-Bucks" للعبتها الشهيرة Fortnite من موقعها الإلكتروني.

ووفقًا لبيان على موقع مطور أبل، يُسمح ببث الألعاب طالما أنها تلتزم بنفس الإرشادات مثل التطبيقات الأخرى، ويجب إرسالها للمراجعة الفردية، وتأتي مع البيانات الوصفية المناسبة، واستخدام الشراء داخل التطبيق لإلغاء تأمين الميزات.

وأبقت أبل عددًا من خدمات بث الألعاب، مثل Microsoft xCloud و Google Stadia، خارج متجرها لأنها لا تستطيع مراقبة الألعاب الفردية.

لكن يبدو أن شركة التكنولوجيا العملاقة قد غيرت تعاملاتها، وهي الآن تسمح لكلا الخدمتين بالعودة إلى دائرة الثقة، ولكن بشروط، فبالنسبة للألعاب المعروضة في الخدمة، يجب تنزيلها من متجر التطبيقات وليس من تطبيق الكل في واحد، المعروف أيضًا باسم "تطبيق الكتالوج".

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