جوجل تطرح رسميا النسخة النهائية من أندرويد 11

بعد أشهر من إطلاق الإصدار التجريبى من Android 11 فى يونيو الماضى، أصبح الإصدار النهائى متاحًا أخيرًا وجاهزًا على الأجهزة المختلفة للمستخدمين، حيث من المنتظر أن يوفر النظام الجديد العديد من المميزات بما فى ذلك فقاعات المراسلة وإشعارات المحادثات المجمعة بالإضافة إلى الوسائط الجديدة وعناصر التحكم فى الجهاز.

وإضافة إلى ذلك وفرت جوجل أيضا ميزة تسجيل شاشة مدمج، فيما يتم طرح التحديث للهواتف الذكية بدءًا من اليوم، حيث تقول جوجل إنه تم تعيين المزيد من الشركاء لإطلاق وتحديث أجهزتهم فى الأشهر المقبلة، ويجب أن ترى إشعارًا يخبرك أن التثبيت جاهز، وستشمل العملية تنزيل وتثبيت حزمة 1.72 جيجابايت.

وفى منشور المدونة، كشفت جوجل عن مميزات Android 11، حيث يتيح نقل المحادثات عبر تطبيقات المراسلة إلى مساحة مخصصة فى قسم الإشعارات، وسيؤدى ذلك إلى تسهيل إدارة المحادثات وسيسمح أيضًا للمستخدمين بتحديد أولويات المحادثات.

أما الميزة الثانية هى ميزة Bubbles التى تسمح للشخص بالرد على المحادثات المهمة دون التبديل بين تطبيق المراسلة والتطبيقات الأخرى المستخدمة حاليًا بشكل مشابه لما يحدث مع تطبيق ماسنجر، وقد قدم Android 11 أيضًا تسجيل الشاشة المدمج فى هواتف Android.

ويمكن للمرء التسجيل بالصوت من الميكروفون أو الجهاز أو كليهما دون مساعدة من أى تطبيق تابع لجهة خارجية، وسيتمكن مستخدمو أندرويد، مع Android 11، من الوصول إلى جميع أجهزتهم الذكية فى مكان واحد، حيث يمكنهم القيام بذلك بضغطة طويلة على زر الطاقة.

علاوة على ذلك يوفر أحدث نظام تشغيل أندرويد عناصر تحكم محسّنة فى الوسائط، حيث يقول منشور المدونة "يمكن للمرء الآن تبديل الجهاز الذى يتم تشغيل الوسائط عليه بسرعة، حتى تتمكن من اصطحاب الموسيقى الخاصة بك معك من سماعات الرأس إلى مكبر الصوت الخاص بك دون فقد أى إيقاع".

كما يوفر Android 11 أيضًا دعمًا لاسلكيًا لنظام Android Auto متخطيًا الحاجة إلى كابل لتوصيل هواتف Android بالسيارة، يوفر نظام التشغيل ميزة إذن لمرة واحدة لميزات مثل الميكروفون والكاميرا والموقع. علاوة على ذلك، سيقوم Android الآن "بإعادة الضبط التلقائي" لأذونات التطبيقات غير المستخدمة وإعلامك وفقًا لذلك يأتى نظام التشغيل أيضًا مع وحدات تحديث نظام Google Play، والمزيد من إصلاحات الأمان والخصوصية على هواتف Android.