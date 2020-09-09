تيك توك ينضم إلى مدونة الاتحاد الأوروبى لقواعد السلوك ضد خطاب الكراهية

قالت المفوضية الأوروبية إن تطبيق الفيديو الصينى TikTok، المملوك لشركة ByteDance الصينية، سينضم إلى مدونة السلوك الطوعى للاتحاد الأوروبى لمكافحة خطاب الكراهية غير القانونى عبر الإنترنت، حيث تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعى لضغوط متزايدة من السياسيين والحكومات لبذل المزيد من الجهد للتصدى لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، والتى تم إلقاء اللوم عليها للمساعدة فى تأجيج موجة من الهجمات العنصرية فى بعض البلدان.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد وضعت اللجنة مدونة قواعد السلوك فى مايو 2016 حيث تعمل شركات التكنولوجيا مع منظمات المجتمع المدني والسلطات العامة لإزالة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وقالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية فيرا جوروفا إن الإضافة الجديدة لمجموعة تضم فى عضويتها فيس بوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب وجوجل وسناب شات ، كانت خطوة إيجابية.

وقالت فى بيان: "من الجيد أن TikTok انضمت إلى الكود - وهي شركة يفضلها المستخدمون الشباب المعرضون بشكل خاص للإساءة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية غير القانونى"، وقالت جوروفا: "بالطبع، أتوقع أن تلتزم TikTok ليس فقط بمبادئ المدونة ، ولكن أيضًا بالاحترام الكامل للقانون الأوروبي عند العمل على الأراضي الأوروبية".

فيما قال رئيس قسم الثقة والأمان في TikTok في EMEA Cormac في بيان: "هدفنا النهائي هو القضاء على الكراهية على TikTok، نحن ندرك أن هذا قد يبدو تحديًا لا يمكن التغلب عليه حيث يتزايد الاستقطاب في العالم ، لكننا نعتقد أن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من المحاولة".