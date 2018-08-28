تحديث جديد لتليجرام يوفر استرداد المحادثات وعددا من المميزات الجديدة

أطلقت خدمة التراسل الفورى المشفر "تليجرام" تحديثا جديدا، والذى وفر العديد من المميزات والتى يأتى على رأسها ميزة استرداد المحادثات عبر نسخة التطبيق على أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالإشعارات بما يتناسب مع كل مستخدم على حدة.
ووفقا لما جاء على المدونة الرسمية لتليجرام، فيمكن للمستخدمين تصدير محادثات محددة أو جميع المحادثات فى التطبيق بما يتضمن الوسائط المتعددة وحفظها على أجهزة الكمبيوتر، كما سيكون بإمكانهم استردادها لاحقًا على التطبيق وبكل سهولة، حيث إن الملفات سيتم حفظها بصيغة JSON أو HTML.
ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال الذهاب إلى الضبط عبر تطبيق سطح المكتب على أجهزتهم، ثم اختيار تصدير بعد تحديد المحادثة، وبنفس الآلية ستكون عملية استرجاع الرسائل فى حال الانتقال إلى جهاز جديد أو فقدان بعض البيانات عبر الحساب السابق على سبيل المثال.
ووفر التحديث أيضا عدد من المميزات الجديدة لخاصية التنبيهات، بما فى ذلك تخصيص نوع معين من التنبيهات لبعض الأشخاص المحددين، كما يحسن خدمة Telegram Passport التى أطلقتها لتسهيل عملية الدخول للخدمات التى تتطلب تأكيد الهوية الشخصية، كما تحدثت عن ارتفاع عدد المستخدمين للخدمة من الشركات.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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