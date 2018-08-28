تحديث جديد لتليجرام يوفر استرداد المحادثات وعددا من المميزات الجديدة



أطلقت خدمة التراسل الفورى المشفر "تليجرام" تحديثا جديدا، والذى وفر العديد من المميزات والتى يأتى على رأسها ميزة استرداد المحادثات عبر نسخة التطبيق على أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالإشعارات بما يتناسب مع كل مستخدم على حدة.

ووفقا لما جاء على المدونة الرسمية لتليجرام، فيمكن للمستخدمين تصدير محادثات محددة أو جميع المحادثات فى التطبيق بما يتضمن الوسائط المتعددة وحفظها على أجهزة الكمبيوتر، كما سيكون بإمكانهم استردادها لاحقًا على التطبيق وبكل سهولة، حيث إن الملفات سيتم حفظها بصيغة JSON أو HTML.

ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال الذهاب إلى الضبط عبر تطبيق سطح المكتب على أجهزتهم، ثم اختيار تصدير بعد تحديد المحادثة، وبنفس الآلية ستكون عملية استرجاع الرسائل فى حال الانتقال إلى جهاز جديد أو فقدان بعض البيانات عبر الحساب السابق على سبيل المثال.

ووفر التحديث أيضا عدد من المميزات الجديدة لخاصية التنبيهات، بما فى ذلك تخصيص نوع معين من التنبيهات لبعض الأشخاص المحددين، كما يحسن خدمة Telegram Passport التى أطلقتها لتسهيل عملية الدخول للخدمات التى تتطلب تأكيد الهوية الشخصية، كما تحدثت عن ارتفاع عدد المستخدمين للخدمة من الشركات.