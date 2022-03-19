سجلت الوكالة الفدرالية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور" 54 حالة قامت بها منصة "يوتيوب" بفرض قيود على بث القنوات التلفزيونية الروسية من خلالها.